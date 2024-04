Pato aposta em neto de Silvio Santos no tênis: 'Veremos em Roland Garros'

"O amor ao tênis sempre teve. Eu sempre acompanhei, e estou muito feliz com essa nova geração do Brasil, que está com o João [Fonseca], com a Bia [Haddad Maia]. Quando comecei a praticar [durante o período de pandemia], eu não queria ter voltado a jogar futebol, porque eu me apaixonei pelo tênis, eu conheci um outro lado da vida do futebolista, e foi legal", contou Pato.

"Eu saí de casa com 11 anos e vivo futebol até hoje, só que no meio desse período da minha parte da carreira, eu entendi que tem uma outra vida fora, porque eu era sempre focado no futebol. Às vezes o jogador fica focado e esquece que tem uma vida fora, porque você vive muito a mídia, você vive muito esse mundo mais fechado do futebol. E ali, quando eu encontrei o tênis, falei: 'caraca, isso aqui é tão bom'", concluiu.