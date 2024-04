Ex-treinador Joel Santana é homenageado na Calçada da Fama do Maracanã

Nesta segunda-feira, o ex-treinador Joel Santana foi homenageado na Calçada da Fama do Maracanã, juntando-se assim com grandes nomes do futebol brasileiro, como Pelé, Zico, Sócrates, Ronaldo Fenômeno, Romário e Kaká.

No currículo, o único técnico campeão estadual com Botafogo (1997 e 2010), Flamengo (1996 e 2008), Vasco (1992 e 1993) e Fluminense (1995), também já comandou Bahia, Cruzeiro, Vasco, Internacional, Corinthians, Coritiba, Boavista, África do Sul, América-RJ e Al-Wasl, dos Emirados Árabes, além de Al-Hilal e Al-Nassr, ambos da Arábia Saudita.