Com hat-trick de Cristiano Ronaldo, Al Nassr goleia Al Tai pelo Campeonato Saudita

?? || GOOOOOAAAAL! ??????



Ronaldo scores the first goal 86' for @AlNassrFC #AlNassr 5:1 #AlTai pic.twitter.com/ewAG46WSOD

? AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) March 30, 2024

O Al Nassr abriu o placar aos 19 minutos do primeiro tempo. Otávio de Alex Telles na entrada da área pelo lado esquerdo, mandou a bola na área, Brozovic tentou cabecear, mas a bola pingou na frente do goleiro e morreu no fundo do gol. Dois minutos depois, o Al Tai empatou. A equipe visitante cobrou uma falta rápida, Misidjan ficou com a bola na entrada da área após a defesa do Al Nassr não afastar, finalizou e estufou a rede de Ospina.

Com 36 minutos da primeira etapa, Misidjan foi expulso depois de acertar o joelho no rosto do goleiro do Al Nassr. O autor do gol tentava uma finalização, enquanto Ospina antecipou a defesa. Ele recebeu o segundo amarelo após revisão do VAR e deixou a equipe com um a menos. Nos acréscimos, Ghareeb recebeu cruzamento na medida de Mané e cabeceou no chão, na frente do goleiro, para colocar o Al Nassr em vantagem..