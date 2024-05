Renato Gaúcho analisa empate do Grêmio na Copa do Brasil: "Desgaste muito grande"

O Grêmio empatou nesta terça-feira com o Operário-PR em 0 a 0, no Estádio Germano Kruger, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O técnico Renato Gaúcho analisou a partida após o confronto em coletiva de imprensa e citou o desgaste como grande fator para o resultado.

"Eu tô muito feliz com o meu grupo. Só o meu grupo sabe o que está passando, de vida ou desgaste. Toda partida a gente perde jogadores. Muitos eu tenho poupado, alguns com imunidade baixa. A equipe, eu concordo, não desenvolveu um bom futebol, mas é difícil jogar aqui", disse.