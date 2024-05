Maxey brilha em Nova York, 76ers ganham na prorrogação dos Knicks e evitam queda na NBA

A festa estava preparada para celebrar a segunda ida seguida do New York Knicks às semifinais da Conferência Leste. Restando 28 segundos, a vantagem de seis pontos parecia definitiva. Mas o jovem Tyrese Maxey, de 23 anos e que não teve o contrato renovado com o Philadelphia 76ers, brilhou para levar o jogo à prorrogação e garantir a virada de sua equipe, que faz o segundo triunfo na série com 112 a 106 e se livrou da eliminação. Ele foi o cestinha da partida cinco com 46 pontos.

Os 76ers pareciam fadados à queda por 4 a 1 no lendário Madson Square Garden quando os Knicks abriram 96 a 90 com cesta de McBride. Os poucos segundos no relógio deixaram a torcida eufórica. Mas Maxey tinha um plano. O ala-armador anotou incríveis set pontos para levar o jogo ao tempo extra - o time da casa ainda acertou um lance livre.

Em jogada veloz, Maxey acertou cesta de três e ainda sofreu a falta, completando jogada de quatro pontos. Hart acertou somente um dia lances livres e o placar marcava 97 a 94, agora com somente 13 segundos. Nova jogada explosiva de Maxey e outra cesta de três, quase do meio da quadra, restando 8,1 segundos deixaram o ginásio em silêncio.

A festa deu lugar à apreensão para os donos da casa. Porém, Jalen Brunson parecia disposto a dar a vitória aos Knicks e foi logo anotando cinco vezes na prorrogação - terminou o jogo com 40, sendo 9 no tempo extra. De nada adiantou. Os 76ers pediram tempo para esfriar a cabeça e voltaram com tudo para virar para 112 a 106.

O herói da noite, Maxey, anotou mais cinco vezes e a série agora vai para a Filadélfia, com a possibilidade do empate nesta quinta-feira. "Só passava pela minha cabeça que tínhamos apenas de encontrar uma maneira de sobreviver", disse Maxey. "Tipo, nós tivemos que fazer isso. Nossa temporada estava em jogo."

O pivô Joel Embiid colaborou com outros 19 pontos, mas cresceu bastante na marcação nos minutos finais, ajudando a equipe a vencer. O técnico Nick Nurse admitiu que os 76ers não jogaram bem, mas celebrou o crescimento na hora decisiva e elogiou o camaronês.

Em outro jogo da noite dos playoffs, também pela Conferência Leste, o Cleveland Cavaliers superou o Orlando Magic por 104 a 103 graças à noite inspirada de Donovan Mitchell, autor de 28 pontos, para abrir 3 a 2 na série.

O armador dos Cavaliers ofuscou a grande exibição de Paolo Banchero, que anotou 39 pontos, mas não conseguiu evitar a derrota no Rocket Mortgage FieldHouse. O sexto jogo será em Orlando na sexta-feira.

Já o Milwaukee Bucks passou sem sustos pelo Indiana Pacers no Fiserv Fórum. Graças a um terceiro quarto impecável, de 35 a 19, fez 3 a 2 na série com 115 a 92. Portis, expulso no jogo anterior da série, foi o cestinha da equipe, com 29 pontos, mesma pontuação de Middleton.

A vitória veio sem as estrelas Giannis Antetokounmpo e Damian Lillard, que estão machucados e devem perder toda a série. Portis assume a responsabilidade e prevê uma "quinta-feira divertida." Expulso em Indiana no jogo quatro, ele imagina um retorno à cidade com muitas vaias e cobranças. "Estou pronto para ouvir que sou um m..., cânticos provocativos. Mas isso me deixará entusiasmado."

Confira os jogos desta terça-feira:

New York Nicks 106 x 112 Philadelphia 76ers

Cleveland Cavaliers 104 x 103 Orlando Magic

Milwaukee Bucks 115 x 92 Indiana Pacers

Acompanhe os jogos desta quarta:

Boston Celtics x Miami Heat

Los Angels Clippers x Dallas Mavericks