Xavi elogia jovens do Barcelona: "Têm tudo para marcar época"

? Xavi: ???????? and ?????? ????? have the chance to mark an era.? pic.twitter.com/XbBQtOcdgR

? FC Barcelona (@FCBarcelona) March 29, 2024

Xavi disse ver muita naturalidade em Yamal, ponta de apenas 16 anos. Ele é o jogador mais jovem a atuar pelo Barcelona no século XXI. "Eu o vejo muito calmo. É uma pessoa madura, responsável e tem consciência da situação que vive. É muito humilde e está se mostrando um jogador diferente", analisou o técnico.

Para finalizar, o treinador comentou que é importante que esses jovens mantenham a boa fase.

"O próximo passo para ambos (após a convocação para a Espanha) é continuar neste nível. O Barça é o maior patamar no mundo do futebol, assim como a seleção nacional. (Agora) É se manter, ter o desafio de aguentar muitos anos na elite, eles têm tudo para isso. A mentalidade, as condições...", completou.