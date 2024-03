Paysandu anuncia contratação de zagueiro que jogou o Paulistão 2024

O Papão se prepara para o duelo diante do Águia de Marabá, válido pela volta da semifinal do Campeonato Paraense. A bola rola neste sábado, às 17 horas (de Brasília), no Estádio Leônidas Sodré de Castro.

Além disso, a equipe, que conquistou o acesso para jogar o Campeonato Brasileiro Série B deste ano, estreia na competição entre os dias 19 e 21 de abril, diante do Santos, na Vila Belmiro. O horário da partida ainda não foi definido.