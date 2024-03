Giro europeu: ex-Flamengo brilha, mas não evita vitória do Benfica; Sporting segue líder do Português

Sporting segue líder do Português

O Sporting visitou o Estrela Amadora no Estádio José Gomes, em Amadora, pela 27ª rodada do Campeonato Português, e venceu por 2 a 1. Os gols da partida foram marcados por Paulinho e Nuno Santos, para os visitantes, e Leonel Bucca, para os mandantes.

Assim, o Sporting alcança os 68 pontos e se mantém na ponta da competição. Já o Estrela Vermelha ocupa, momentaneamente, o 13º lugar.

O próximo duelo do Sporting será diante do Benfica, na próxima terça-feira, às 17h, no Estádio da Luz. Já o Estrela Amadora retorna aos gramados no outro domingo, dia 7 de abril, contra o Moreirense, às 14h, no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas.