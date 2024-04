(Reuters) - O Paris Saint-Germain foi confirmado como campeão da Ligue 1 pela 12ª vez, um recorde, no domingo, depois que o segundo colocado Mônaco perdeu por 3 x 2 para o Olympique Lyon.

O PSG, que perdeu a chance de garantir o título no sábado com um empate de 3 x 3 contra o Le Havre, tem 70 pontos, 12 à frente do Mônaco, faltando três jogos.

(Reportagem de Trevor Stynes)