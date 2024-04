Lyon vence o Monaco e garante o tricampeonato francês do PSG

O JOGO

O Monaco começou o jogo já abrindo placar, com seu craque Ben Yedder balançando as redes no primeiro minuto de jogo.

O Lyon logo correu atrás, virando o jogo rapidamente com Lacazette e Benrahma marcando aos 22 e 26 minutos respectivamente.

A segunda etapa começou com o Monaco dominando as ações ofensivas. A equipe visitante chegou ao empate logo aos 15 minutos, com Ben Yedder marcando novamente.

Apesar do empate, o Lyon não se escondeu e marcou o seu terceiro gol aos 39 minutos do segundo tempo, com Malick Fofana finalizando um bonito contra-ataque iniciado pelo lançamento de Lacazette. Apesar dos esforços finais do Monaco, este seria o último gol da partida.