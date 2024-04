Fluminense denuncia mau tratamento com a torcida visitante presente na Neo Química Arena

Através de suas redes sociais, o Fluminense relatou um mau tratamento por parte do Corinthians e da Polícia Militar de São Paulo com os torcedores visitantes presentes na Neo Química Arena para o duelo entre as equipes pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (28).

"É inadmissível o tratamento dado pelo Corinthians e PMSP aos torcedores do Fluminense presentes em Itaquera. A venda de ingressos apenas na hora do jogo inevitavelmente causa filas e muita desorganização, relembrando a década de 90. A equipe do Fluminense presente no estádio vem tentando, desde cedo, acelerar as vendas e permitir a entrada dos torcedores antes do início da partida. Durante a semana buscaremos as medidas cabíveis perante a CBF", diz a publicação oficial do clube carioca.