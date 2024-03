Botafogo se aproxima da contratação do técnico português Artur Jorge

Esquentando para a fase de grupos da Conmebol Libertadores no media day ??

Quem aí tá ansioso pra nossa estreia? A venda de ingressos para o público geral começa neste sábado, às 10h, em https://t.co/VmMNMgR0SQ! ??? #VamosBOTAFOGO pic.twitter.com/zc23Xn1wyf

? Botafogo F.R. (@Botafogo) March 29, 2024





A imprensa portuguesa não confirma o acerto do treinador com o clube carioca. No entanto, Artur Jorge deve ser confirmado como novo técnico do Botafogo na próxima semana.

Com isso, Fabio Matias vai seguir como técnico interino do Botafogo na final da Taça Rio, contra o Boavista - neste domingo, e na estreia da Fase de Grupos da Libertadores, diante do Junior Barranquilla, na próxima quarta-feira.