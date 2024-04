Darmstadt se despede de forma melancólica e confirma rebaixamento no Campeonato Alemão

O último jogo da 31ª rodada do Campeonato Alemão sacramentou o rebaixamento do Darmstadt, que se despede da primeira divisão de forma melancólica um ano após ter sido promovido. O time perdeu em casa por 1 a 0 para o Heidenheim ficando com apenas 17 pontos e a seis do vice-lanterna Colônia.

Faltando ainda duas rodadas e seis pontos em disputa, o Mainz, que abre a zona de rebaixamento, tem 28 pontos e não pode mais ser alcançado pelo lanterna. Com o gol marcado por Dovedan aos 45 minutos do segundo tempo, o Heidenheim somou três pontos e subiu para o 10º lugar na tabela, ficando com 37, passando o Werder Bremen, que tem a mesma pontuação.

No Campeonato Alemão, que conta com 18 equipes, os dois últimos colocados são automaticamente rebaixados. Já o time que termina em 16º disputa uma eliminatória em jogos de ida e volta contra o 3º colocado da segunda divisão nacional, para definir se os dois permanecem em suas divisões ou trocam de lugar.

É a terceira vez na sua história que o Darmstadt sofre um rebaixamento imediato à segunda divisão, após subir em 1978 e 1981. Também subiu em 2015, passando duas temporadas consecutivas na primeira divisão.

Colônia, Mainz, Bochum e Union Berlin estão entre as equipes que esperam evitar seguir o Darmstadt no descenso. O Colônia por enquanto ocupa a vaga restante de rebaixamento automático e pode confirmar a queda no próximo fim de semana. O Mainz está cinco pontos acima e no playoff, dois atrás de Bochum e Union Berlin. Borussia Mönchengladbach (32 pontos) e Wolfsburg (34 pontos), por sua vez, ainda não estão completamente fora de perigo.

Na próxima rodada o Darmstadt tenta se despedir com dignidade enfrentando o Wolfsburg, 12º colocado, fora de casa, e depois fecha sua participação na primeira divisão pela última vez em casa contra o Hoffenheim. Já o Heidenheim tem um confronto direto com o Mainz em casa e depois enfrenta o Freiburg fora.