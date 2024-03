Santos tem empecilhos para mandar final do Paulista em São Paulo, mas jogo na capital não está descartado

Neste momento, porém, o São Paulo prioriza o tratamento do gramado do estádio. O local sediou um show da dupla Victor e Leo no último sábado e, em seguida, iniciou um processo de cuidado com o campo. A ideia é que o gramado esteja nas melhores condições possíveis para a partida do Tricolor contra o Cobresal-CHI, pela Libertadores, marcado para o dia 10 de abril.

O São Paulo não confirma nem nega a possibilidade do Santos jogar no Morumbis. A definição também depende de quem será o outro finalista do Paulistão. Palmeiras e Novorizontino medem forças nesta quinta-feira, às 21h35 (de Brasília), no Allianz Parque, por uma vaga na decisão.

Em relação à Neo Química Arena, também existe uma preocupação no Corinthians por conta do desgaste do gramado. A equipe feminina vai atuar no estádio nesta sexta-feira, contra o Internacional, às 21h30 (de Brasília), e existe a possibilidade do time sub-17 também jogar no local na próxima quarta-feira, em clássico contra o São Paulo.

Pessoas do clube entendem que a prioridade neste momento é não desgastar muito o campo, pensando no duelo entre Corinthians e Nacional-PAR, marcado para o dia 9, pela fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Além disso, a reportagem da Gazeta Esportiva apurou que a decisão de emprestar a Arena para o Santos na semifinal do Campeonato Paulista não foi unânime dentro do clube, e gerou contestações. Um novo empréstimo poderia gerar mais desgaste e cobranças contra a diretoria chefiada por Augusto Melo.