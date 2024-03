Santos se reúne com Krasnodar e crê em solução para encerrar transfer ban "nos próximos dias"

O Santos se reuniu com representantes do Krasnodar, da Rússia, nesta quinta-feira, por meio de conferência virtual, com a intenção de chegar a um acordo para quitar uma dívida pela contratação de Christian Cueva. O clube divulgou uma nota oficial sobre o encontro (veja no fim da matéria).

Em busca de uma "composição amigável", o Peixe crê em uma solução para o caso nos próximos dias. O Santos, com isso, se livraria do transfer ban imposto pelos russos na Fifa, que impede o clube alvinegro de registrar reforços.

O Alvinegro Praiano deve cerca de 4 milhões de dólares (R$ 20 milhões aproximadamente na cotação atual). O time tinha um prazo para entrar em acordo com o Krasnodar, mas como não o cumpriu, a Fifa aplicou a sanção ao Peixe.