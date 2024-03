Com trabalho de intensidade, Internacional segue preparação para estreia na Sul-Americana

O Internacional deu continuidade, nesta quinta-feira, no CT Parque Gigante, à preparação para a estreia na Copa Sul-Americana. O Colorado inicia a trajetória no torneio na próxima terça-feira, contra o Belgrano, no estádio Mario Alberto Kempes, na Argentina.

A primeira parte das atividades foi aberta à imprensa. Neste momento, a comissão técnica comandou um circiuito com exercícios de força. Posteriormente, o técnico Eduardo Coudet passou ao elenco um trabalho técnico com bola em espaço reduzido, que exigiu intensidade.