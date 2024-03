Com retorno de mais três convocados, São Paulo dá sequência à preparação para estreia na Libertadores

O único atleta convocado que ainda não voltou ao Brasil foi James Rodríguez. O Tricolor informou que o meia colombiano desembarcará em São Paulo ainda nesta quinta-feira e, assim, se reapresentará ao clube nesta sexta-feira.

Os trabalhos desta quinta-feira foram iniciados com o aquecimento. Em seguida, o técnico Thiago Carpini comandou uma atividade de posse de bola com situações de superioridade, seguida de um trabalho com foco na construção sob pressão alta.

Para encerrar a atividade, o comandante organizou um complemento com exercícios técnicos específicos por posição. O treino contou com a presença de quatro atletas das categorias de base: Maranhão, Caio, Roque e Paz.

Agora, o elenco volta a treinar na manhã desta sexta-feira no CT da Barra Funda. O Tricolor terá mais cinco dias de preparação para a estreia na Libertadores. Além do Talleres, os comandados de Thiago Carpini também terão pela frente o Barcelona de Guayaquil-EQU e o Cobresal-CHI no Grupo B.