Bellingham elogia promessa do Manchester United após amistosos pela Inglaterra

O meio-campista Jude Bellingham, do Real Madrid, rasgou elogios ao Kobbie Mainoo, volante do Manchester United de apenas 18 anos, após o empate da Inglaterra com a Bélgica em 2 a 2, na última terça-feira, em amistoso realizado em Wembley.

"Kobbie Mainoo é ótimo. Sei o quão difícil pode ser quando há um clamor e as pessoas colocam muita pressão sobre você, mas ele é definitivamente um jogador brilhante. Ele tem um futuro incrível pela frente no Manchester United e espero que também na Inglaterra", disse após o jogo.

Mainoo entrou no decorrer do segundo tempo contra o Brasil e fez sua estreia como titular da seleção inglesa diante da Bélgica. Na ocasião, foi eleito o melhor jogador da partida. Ele iniciou a jogada do pênalti sofrido por Ivan Toney, que resultou no primeiro gol da equipe no amistoso.