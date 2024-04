Flamengo x Botafogo: prováveis escalações e onde assistir ao jogo do Brasileirão

O Flamengo teve uma semana difícil e vem de um empate sem gols no último sábado contra o Palmeiras, em São Paulo, e uma derrota, a primeira em jogos oficiais em 2024, diante do Bolívar, em La Paz, pela Libertadores. Embora tenha atuado na altitude da capital boliviana com um time alternativo e com poucos titulares, o revés colocou pressão no elenco rubro-negro e uma vitória no clássico é fundamental para trazer a tranquilidade de volta.

Para esta partida, o técnico Tite seguirá sem contar com o atacante Everton Cebolinha, que se recupera de uma lesão na panturrilha. Além dele, o uruguaio De la Cruz, que vem sofrendo com desgaste físico e atuou na maior parte do jogo em La Paz, deve iniciar a partida no banco de reservas. Já os sete atletas que não viajaram para a Bolívia (Arrascaeta, Allan, Léo Pereira, Pulgar, Pedro, Ayrton Lucas e Varela) devem ser titulares.

No Botafogo, o momento é mais positivo. O time superou a sequência de derrotas, vencendo duas seguidas no Brasileirão, contra Atlético-GO e Juventude-RS, além do primeiro triunfo na Libertadores, na última quarta-feira, diante do Universitario-PER.

O treinador português Artur Jorge, entretanto, ganhou mais um problema para escalar sua equipe. Depois de perder Matheus Nascimento, que sofreu uma grave lesão muscular e deve retornar somente no segundo semestre, o atacante Tiquinho sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa direita e está fora do clássico.

O Alvinegro aparece em terceiro lugar na tabela de classificação com seis pontos, um a menos que o Flamengo, que está atrás apenas do O Bragantino. Este será o segundo confronto entre Botafogo e Flamengo em 2024. No primeiro, pelo Campeonato Carioca, em fevereiro, o Rubro-Negro venceu por 1 a 0, no Maracanã.