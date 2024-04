Com um a mais, América-MG bate o Novorizontino e conquista primeira vitória na Série B

Ambos os times voltam a campo no próximo sábado, dia 4 de maio. De um lado, o América vai até a Arena Condá, em Santa Catarina, para enfrentar a Chapecoense, às 17 horas (de Brasília). Do outro, o Novorizontino tem compromisso com o Ituano, no Estádio Novelli Júnior, em Itu, às 21 horas.

Com 39 minutos do primeiro tempo, o Novorizontino ficou com um a menos. Waguininho tentou tirar a bola de Marlon, mas acertou só a bola. O árbitro, primeiro, deu cartão amarelo, mas depois de revisão do VAR, aplicou o vermelho direto.

O América-MG abriu o placar nos acréscimos. Marlon encontrou bom passe para Benítez, que invadia a área. O meia levantou para o meia e Vitor Jacaré chegou para concluir a jogada e colocar o Coelho na frente, aos 46. No segundo tempo, o Coelho ampliou aos nove minutos. Benítez cobrou escanteio na área, Alê subiu mais que a defesa e cabeceou para o gol.