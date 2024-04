Corinthians x Fluminense: veja informações e prováveis escalações do duelo pelo Brasileirão

O volante Fausto Vera, titular nas últimas cinco partidas, também pode perder a vaga. O trio de ataque deve ter Yuri Alberto, Romero (ou Pedro Henrique) e Wesley, com o meia Rodrigo Garro como responsável pela armação.

Também há uma dúvida em relação ao parceiro de zaga de Félix Torres. Em baixa depois da expulsão diante do Argentinos Juniors, Raul Gustavo pode perder a vaga para Cacá.

Para o duelo, o técnico António Oliveira tem alguns desfalques, como o lateral esquerdo Diego Palacios (fase final de recuperação de artroscopia), os meias Igor Coronado (dor no quadril direito após trauma) e Matheus Araújo (trauma na mão direita e fratura no osso metacarpo) e o volante Maycon (lesão de ligamento no joelho).

O zagueiro Gustavo Henrique ainda se recupera de dengue, e é considerado dúvida, mas a tendência é que não seja relacionado.

Do outro lado, o Fluminense vem de um empate sem gols com o Cerro Porteño, pela Libertadores, mas bateu o Vasco no último fim de semana, no Maracanã, por 2 a 1. O time carioca ocupa a 11ª posição, com quatro pontos.