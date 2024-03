Titular nos dois jogos da Seleção, Bento cita resgate de confiança e faz balanço dos amistosos na Europa

Titular nos dois jogos da Seleção Brasileira nesta Data Fifa, o goleiro Bento se mostrou animado com o novo cenário do time, agora comandado por Dorival Júnior. A equipe retorna da Europa invicta, com uma vitória e um empate na bagagem, jogando contra Inglaterra e Espanha, respectivamente.

Após o empate diante dos espanhóis, nesta terça-feira, no Santiago Bernabéu, Bento fez um balanço das atuações do Brasil nestas duas partidas. Ele vê o saldo como positivo e prevê o time forte na Copa América, que começará no mês de junho, nos Estados Unidos.

"O balanço é muito bom. Foram amistosos de altíssimo nível, geralmente só jogamos contra seleções sul-americanas nas Eliminatórias. Acho que foi bom para mostrar o que o Dorival pode apresentar para nós, para o torcedor. É tirar o melhor desses amistosos para chegarmos forte na Copa América", disse o jogador à SporTV.