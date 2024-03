Santos terá Giuliano e Pedrinho como titulares na semifinal contra o Bragantino; veja escalações

PEIXÃO ESCALADO! ? pic.twitter.com/kdvZi6qRJi

? Santos FC (@SantosFC) March 27, 2024

Visando maior público e renda, a diretoria do Santos decidiu levar o compromisso para o estádio do Corinthians. Os ingressos foram esgotados com dois dias de antecedência do jogo.

Com a segunda melhor campanha geral na primeira fase do Paulistão, o time da Baixada Santista passou nos pênaltis pela Portuguesa e tenta retornar à uma final estadual depois de oito anos. O confronto será decidido em jogo único, e em caso de empate no tempo normal, a definição será através dos pênaltis.

Do outro lado, o Bragantino, algoz do Peixe na fase de grupos do torneio, despachou a equipe da Inter de Limeira na fase anterior. O Massa Bruta tenta disputar a decisão do Paulista, o que não acontece desde 1990.