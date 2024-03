Guilherme não se surpreende com Santos na final do Paulista e celebra vaga: "Fruto de muito trabalho"

O Santos está na grande final do Campeonato Paulista. Nesta quarta-feira, o Peixe bateu o Red Bull Bragantino por 3 a 1, na Neo Química Arena lotada, e garantiu vaga na decisão. Autor de um dos gols da equipe, o atacante Guilherme comemorou a classificação.

Apesar do inédito rebaixamento à Série B no ano passado, o jogador não se mostrou surpreso em ver o time na final. Ele destacou o trabalho árduo do clube desde o início de temporada.

"Eu não vou falar que é improvável. É um clube com muita história, um clube vencedor, gigantesco. Não é por acaso, quem veste essa camisa da responsabilidade que é. Independente da fase, o Santos precisa sempre lutar para vencer e chegar mais longe em qualquer competição. Aqui dentro, não tem surpresa nenhuma. Tem muito trabalho, é fruto de um grupo novo, que tem se dedicado muito. Pode ser surpresa para quem estiver de fora, mas para nós, não é. Eu nem sei quem vamos enfrentar, mas com toda humildade, o importante é que o Santos está na final", disse o atleta à CazéTV na saída de campo.