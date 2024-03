Conheça Lamine Yamal, atleta que infernizou a defesa brasileira aos 16 anos

O canhoto, que joga preferencialmente pela ponta direita, recebeu muitos elogios da comissão técnica e da imprensa espanhola. A torcida do Barcelona, carente desde a saída de Lionel Messi, coloca muitas expectativas no garoto.

Quando tinha apenas 15 anos e nove meses de idade, Lamine Yamal se tornou o atleta mais jovem a estrear pelo Barcelona neste século. Ele também é o mais novo a jogar e a marcar pela seleção da Espanha.

Recentemente, o garoto foi titular do Barcelona no duelo de volta das oitavas de final da Champions League, contra o Napoli, no qual o time espanhol venceu de 3 a 1 e garantiu a vaga na próxima fase do torneio. Nas quartas, o Barça terá pela frente o Paris Saint-Germain (PSG).