Com tranquilidade, Cuiabá goleia Brasiliense e se garante na semifinal da Copa Verde

Railan abriu o placar para o Cuiabá aos 25 minutos do primeiro tempo. O lateral-direito recebeu passe de Jonathan Cafu e bateu no canto do goleiro para marcar o primeiro gol dos donos da casa.

13 minutos depois, o zagueiro Igor Morais, contra, ampliou o marcador para o Cuiabá. Ao tentar afastar o perigo da área, o defensor acabou jogando a bola contra o próprio patrimônio.

Ainda na primeira etapa, aos 46 minutos, Max Alves aproveitou erro do Brasiliense na saída de bola, finalizou de fora da área e anotou o terceiro gol do Cuiabá.

No final do segundo tempo, aos 46 minutos, o Brasiliense marcou o gol de honra com Gabriel. Três minutos depois, Eliel anotou mais um para o Cuiabá e deu números finais à partida.