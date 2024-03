Com Cacá, Corinthians está definido para amistoso contra Londrina; veja escalações

A equipe não contará com o meia Igor Coronado, com o lateral esquerdo Diego Palacios e com o volante Fausto Vera, que estão em fase final de recuperação de problemas físicos. Já o zagueiro Félix Torres não atuará pois não retornou ao Brasil a tempo, já que estava defendendo a seleção do Equador na data Fifa.

O volante Maycon também é baixa, pois está em estágio inicial de recuperação de lesão na coxa direita. Como diante do Bernô, Breno Bidon será o titular ao lado de Raniele, no meio-campo.

A bola rola às 20 horas (de Brasília) em Cascavel-PR.