Atlético-MG anuncia contratação de meia que se destacou pelo Athletic no Mineiro

Tem cara nova na Cidade do Galo! ??

??? O Galo acertou o empréstimo do meia Robert, destaque do Athletic no Campeonato Mineiro, até dezembro de 2024. O atleta se juntou ao elenco nesta semana e já iniciou os trabalhos com a nossa camisa!

Seja bem-vindo ao maior clube de...

? Atlético (@Atletico) March 27, 2024

Além do time de São João del-Rei, o jogador conta com passagem pelo Portimonense, de Portugal, e pelas categorias de base de Palmeiras e Bahia.

Robert é o quarto reforço anunciado pelo Atlético-MG para esta temporada. Antes, o clube confirmou as chegadas do meia Gustavo Scarpa e dos atacantes Bernard e Brahian Palacios. No caso de Bernard, ele só chegará ao Galo em julho, quando acaba o contrato com o Panathinaikos, da Grécia.