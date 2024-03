Convocados do Palmeiras: Endrick brilha pela Seleção e Ríos vai bem na Colômbia; Murilo não sai do banco

De olho na semifinal do Campeonato Paulista, contra o Novorizontino, o Palmeiras viu nos últimos dias seus atletas convocados entrarem em campo por suas respectivas seleções. O atacante Endrick, de apenas 17 anos, brilhou com a camisa da Seleção Brasileira.

O garoto entrou no segundo tempo do amistoso entre Brasil e Inglaterra, no mítico estádio de Wembley, em Londres, e marcou o gol da vitória por 1 a 0. Foi o primeiro dele com a Amarelinha.

Com o tento, Endrick se tornou o quarto jogador mais jovem a balançar as redes pela Seleção. Além disso, assumiu o primeiro lugar do ranking de atletas mais novos a marcarem um gol em Wembley na história.