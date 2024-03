Santos volta a encarar o Red Bull Bragantino em uma semifinal de Paulistão após 17 anos; relembre

? @GaleriaSantista pic.twitter.com/ClKRD0bVZw

Já no duelo de volta, o Santos jogou com o regulamento em baixo do braço para ir à decisão. O 11 inicial do Alvinegro Praiano teve apenas uma mudança: Rodrigo Tiuí deu lugar a Rodrigo Tabata. Já no Massa Bruta saíram Luís Henrique e Moradei para as entradas de Tiago Vieira e Mário.

Novamente, os dois times empataram sem gols, dessa vez no Morumbis, com o Santos como o mandante. Apesar do empate em 0 a 0 no agregado, o Peixe tinha o regulamento a seu favor. Como teve melhor campanha que o Bragantino na fase de grupos, avançou à final.

Naquela edição, o Alvinegro Praiano de Vanderlei Luxemburgo foi à decisão e encarou o São Caetano. O adversário venceu o jogo de ida por 2 a 0, enquanto o Santos triunfou pelo mesmo placar no embate de volta graças a gols de Adaílton e Júnior Moraes.

Mais uma vez, a equipe do litoral aproveitou o regulamento vigente daquela edição e saiu campeã por ter feito uma melhor campanha na fase inicial do Estadual, conquistando o que foi o seu 17º título da competição.