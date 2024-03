Sem Messi, Argentina vence amistoso nos Estados Unidos contra El Salvador

Atual campeã mundial, a Argentina iniciou o ano de 2024 com o pé direito, após vencer a seleção de El Salvador nesta sexta-feira, por 3 a 0, no Lincoln Financial Field, nos Estados Unidos. Os gols da vitória foram marcados por Romero, Enzo Fernández e Lo Celso.

Lionel Scaloni não contou com o craque Lionel Messi para o jogo. O atacante do Inter Miami sofreu uma lesão na perna direita e teve que ser cortado da lista dos convocados da seleção.

Com a derrota, El Salvador chegou ao seu 16º jogo seguido sem vencer. A última vitória da seleção foi contra Granada, em junho de 2022.