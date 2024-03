São Paulo tem bons números ofensivos, mas também é vazado com frequência em 2024

O início de ano do São Paulo é marcado por título e quebra de tabu, porém também pela eliminação precoce no Campeonato Paulista. As situações distintas se devem ao desempenho do Tricolor em campo, que possui bons números ofensivos, mas que também sofre defensivamente.

Nos 14 jogos que disputou em 2024, o São Paulo marcou 21 gols e não balançou as redes em apenas três partidas. De contraponto, o time de Thiago Carpini possui dificuldades defensivas e foi vazado 13 vezes.

Os primeiros jogos do São Paulo na temporada mostraram uma equipe mais segura defensivamente e letal no ataque. Contudo, a situação começa a tomar um rumo diferente após a vitória contra o Água Santa.