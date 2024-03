Raphael Veiga celebra retorno do Palmeiras ao Allianz Parque e diz que atmosfera no estádio "é diferente"

Nessa temporada, Raphael Veiga alcançou o ídolo Dudu no ranking da artilharia do Palmeiras no século XXI, com 88 gols marcados, além de 39 assistências. Nessa temporada, o jogador tem dez jogos e seis gols marcados, ocupando o posto de vice-artilheiro da equipe, atrás de Flaco López, com dez.

"Em relação aos meus números, eu fico feliz. Confesso que nunca foi uma meta pessoal, sempre minha meta foi a cada jogo ser decisivo, independentemente do campeonato ou da partida e ajudar o Palmeiras. Eu acho que isso é consequência dessa mentalidade. Fico feliz, tenho um respeito e um carinho enorme pelo Dudu. É um cara que está aqui no Palmeiras já há muito tempo e muito tempo no topo do futebol brasileiro também. Então é um cara que merece todo o meu carinho e respeito e que ele volte o quanto antes para voltarmos a jogar juntos", finalizou.

Palmeiras e Novorizontino se enfrentam no Allianz Parque, às 21h35 (de Brasília), na próxima quinta-feira.