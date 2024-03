Próximo de retorno no Corinthians, Paulinho diz que ficou perto de se aposentar após segunda lesão séria

A primeira lesão séria do camisa 15 desde que retornou ao Timão aconteceu em maio de 2022, durante um jogo contra o Fortaleza, na Neo Química Arena. O atleta foi diagnosticado com lesão ligamentar no joelho esquerdo, se recuperou e ficou disponível para o Paulistão do ano seguinte.

Em 2023, Paulinho disputou 19 jogos, sendo cinco como titular. Quando se machucou novamente, o jogador vinha atuando como primeiro volante com o técnico Vanderlei Luxemburgo.

Ainda na entrevista com o veículo oficial do clube, Paulinho falou sobre os objetivos que busca cumprir com a camisa do Timão e do novo papel que vem desempenhando nos bastidores, organizando e auxiliando os mais jovens do elenco e os novos funcionários do clube.

"Vivi quase tudo no Corinthians, desde o momento difícil até as glórias com essa camisa. Falando de títulos, eu não tenho uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil... Isso que me motiva, me motivou durante minha recuperação. Eu conquistei, com a ajuda do clube, muitas coisas importantes e tive minha contribuição. Mas ainda faltam algumas coisas", comentou.

"Me sinto super bem. Quando esse ano começou, fui visando esse lado, que é muito importante. Ano diferente, trabalho novo... Tinha na minha cabeça que meu papel seria muito mais importante. É uma reformulação que está se iniciando. Todo mundo que chegou, pessoas novas, jogadores novos. Precisaríamos nos ajudar. Esse lado de ajudar os meninos, o clube, diretoria... Sempre fui para esse lado de tentar organizar para todo mundo ficar bem. Gosto dessa área, de ver todo mundo bem. A vida é muito curta para a gente não aproveitar", complementou o atleta.

A expectativa é que Paulinho esteja apto a entrar em campo contra o Racing-URU, no dia 2 de abril, pela estreia da Copa Sul-Americana. O experiente atleta vira mais uma opção para um setor que perdeu Maycon recentemente, com lesão na coxa.