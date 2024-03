James Rodríguez, meia do São Paulo, anuncia vontade de voltar ao futebol espanhol no futuro

? ¡??? ???????? ?? ????????! ?

Imágenes del ????????? ? ??#TodosSomosColombia ?? pic.twitter.com/kw38iU10G3

? Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) March 22, 2024





Vale destacar que o jogador, no início de fevereiro, informou à diretoria do São Paulo que desejaria sair do clube, tentando a rescisão de seu contrato. No entanto, mudou de ideia e decidiu permanecer no Tricolor.

O camisa 10 colombiano esteve no futebol espanhol entre os anos de 2014 e 2020, jogando pelo Real Madrid. No clube, disputou 125 partidas, em que cravou 37 gols e distribuiu 42 assistências. Venceu duas Champions League, dois Mundiais e dois Campeonatos Espanhóis.