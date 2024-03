Em preparação para semi, veja quais testes Carille pode fazer no Santos durante jogo-treino com o Corinthians

Carille também buscará encontrar o substituto de Otero. O venezuelano está suspenso por ter sido expulso na última partida. A tendência é que Weslley Patati, Pedrinho e Marcelinho briguem pela vaga de titular.

Outra alternativa já foi citada pelo treinador em outras entrevistas. Ele já manifestou interesse de escalar o time com dois meias armadores, no caso, Giuliano e Cazares. Ambos estão à disposição e podem jogar juntos na semifinal, se o comandante assim quiser.

Convocados à suas seleções, os venezuelanos Otero e Tomás Rincón, além do boliviano Miguelito, desfalcam o Peixe no jogo-treino diante do Timão. O lateral direito Aderlan, com um incômodo na coxa, é dúvida.

Após o jogo-treino com o Corinthians, na sexta, o Santos folga no sábado e volta a treinar domingo, segunda e terça-feira. O duelo contra o Bragantino está marcado para quarta que vem, às 20h30 (de Brasília), em Itaquera, valendo uma vaga na grande final do Paulistão.