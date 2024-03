Depois de acidente no treino, Williams troca carro de Albon e deixa Sargeant fora do GP da Austrália

Nesta sexta-feira, a Williams anunciou que o piloto Logan Sargeant não vai disputar o Grande Prêmio da Austrália para que Alex Albon possa correr com seu carro. A decisão da equipe inglesa gerou bastante repercussão, uma vez que Albon foi quem se envolveu no acidente que danificou o carro e, ainda assim, disputará a corrida do próximo domingo, fazendo seu companheiro "pagar o pato".

"Depois do acidente de Alex Albon durante o TL1 do Grande Prêmio da Austrália, a Williams Racing confirma que, devido aos extensos danos sofridos, foi obrigada a retirar o chassi do restante do Grande Prêmio. Esse chassi vai retornar para as instalações da equipe para reparos. Por conta de um terceiro chassi estar indisponível, o time confirma que tomou a decisão de Alex competir no restante do final de semana com o chassi que Sargeant dirigiu no TL1 e TL2?, comunicou a Williams.