Agente de Endrick revela bastidores da ida do atacante ao Real Madrid e cutuca Chelsea

Nesta sexta-feira, o agente de Endrick, Frederico Pena, revelou alguns detalhes dos bastidores da ida do atacante do Palmeiras ao Real Madrid. Além disso, deu uma alfinetada no Chelsea. O clube inglês tinha negociações avançadas com o jovem e desistiu da contratação por conta dos altos valores.

O empresário citou a transferência de Neymar ao Barcelona como um dos motivos que fizeram a equipe merengue fechar com Endrick e Vinicius Júnior.

"Acho que o Real decidiu que nunca perderia outro talento como Vini ou Endrick depois que Neymar se mudou para o Barcelona. Talvez seja uma lição para o Chelsea, porque eles estavam na frente no início", disse em entrevista ao jornal inglês The Telegraph.