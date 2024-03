Troca com Botafogo não avança, e Gustavo Mosquito permanece no Corinthians

O Corinthians entrou em contato com o Botafogo e demonstrou interesse no volante Danilo Barbosa. O Glorioso, por sua vez, sinalizou que gostaria de contar com o ponta Gustavo Mosquito. O negócio, no entanto, não deve ocorrer.

O Corinthians buscou informações sobre Danilo Barbosa e propôs uma troca entre atletas. O clube, então, enviou ao Botafogo uma lista com nomes de jogadores que poderiam ser incluídos no acordo.

O Glorioso, por sua vez, demonstrou interesse em contar com Gustavo Mosquito. O problema é que ele não estava na lista que o Corinthians havia enviado ao Fogão.