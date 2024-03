Santos perdeu para todos os clubes restantes no Paulistão e tenta dar o troco

Do outro lado da chave, o Palmeiras venceu o Santos por 2 a 1, logo no começo do Paulistão, no Allianz Parque. O Novorizontino aplicou o mesmo placar, mas na Vila Belmiro.

Classificação e jogos Paulista

"Perdemos no campeonato para esses três times. Vamos pra revanche. Que gostoso participar desse momento no Santos", disse Carille após a vitória nos pênaltis sobre a Portuguesa, no último domingo.

O último título do Alvinegro Praiano foi o Campeonato Paulista de 2016, quando o torneio ainda tinha 20 times. Ou seja, desde que passou a ter 16 equipes, em 2017, o clube nunca mais conquistou o caneco.

Quer saber tudo o que rola com o Santos sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.