Presidente do Santos explica jogo na arena do Corinthians e agradece Augusto Melo

"O dinheiro não falou mais alto. Temos jogadores experientes, preparados e alguns já até acostumados a jogar na Neo Química. A decisão foi conjunta e muito bem pensada. A decisão é no aspecto técnico também. Temos um objetivo traçado. Queremos decidir o campeonato", completou.

Marcelo Teixeira ainda disse que o Alvinegro Praiano vai dar todo suporte aos torcedores que quiserem ir ao jogo na capital paulista, mas salientou que os ingressos não terão preços promocionais, como foi na vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo, no Morumbis.

"Precisamos contar com o apoio do nosso torcedor. Faremos toda logística para facilitar a presença do torcedor. Não haverá nenhuma promoção, como aconteceu no Morumbis. Estamos estudando o que o Corinthians pratica e acomodando esses valores de acordo com a pretensão do Santos. Já houve um entendimento para o espaço da torcida visitante. Será no mesmo espaço", contou.

Por fim, o presidente do Santos celebrou a vaga na semifinal do Paulistão.

"É o resgate da autoestima, da confiança e de alcançar metas. Alcançamos dois objetivos em um espaço de 90 dias já. É uma razão a ser comemorada. Estamos trabalhando e caminhando para o caminho certo", finalizou.

O jogo contra o Red Bull Bragantino, portanto, será na quinta-feira da semana que vem, às 20h30, na Neo Química Arena. Quem avançar encara Palmeiras ou Novorizontino na final.