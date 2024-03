São Paulo não vence no Morumbis há mais de um mês e liga sinal de alerta

A má fase do São Paulo dentro do Morumbis começou em 14 de fevereiro na sétima rodada do Paulistão. O time foi derrotado por 1 a 0 no clássico contra o Santos. Em seguida, no dia 17 do mesmo mês, cedeu um gol nos acréscimos e sofreu o empate contra o Red Bull Bragantino, em duelo que terminou em 2 a 2.

Depois, o Tricolor ficou afastado de seu estádio por duas rodadas e voltou à Capital paulista para o clássico contra o Palmeiras. Novamente abriu o placar, mas viu o rival alviverde buscar o resultado e deixar tudo igual em 1 a 1 no segundo tempo.

Por fim, mais de um mês depois, o São Paulo disputou seu último jogo do Paulista no Morumbis e decepcionou os mais de 50 mil torcedores ali presentes. No último domingo (17), empatou com o Novorizontino em 1 a 1 no tempo normal e, com Diego Costa e Michel Araújo perdendo seus respectivos pênaltis, acabou eliminado dentro da própria casa.

O São Paulo não passava por uma sequência tão ruim no Morumbis desde 2021. Naquele ano, o time também viveu maus momentos no estádio: de 10 de janeiro a 19 de fevereiro, ficou cinco duelos sem vencer, com duas derrotas e três empates.

Já no segundo semestre daquele ano, experienciou uma fase ruim em seu estádio mais uma vez. Dos dias 22 de setembro a 14 de outubro, o Tricolor teve a mesma marca deste 2024 - não triunfou em quatro embates no palco, com quatro empates consecutivos.

Apesar da má fase em casa, a torcida do São Paulo segue sendo um dos amuletos do clube neste ano. Apenas nestes primeiros meses de 2024, a média de público tricolor tem girado em torno dos 45 mil torcedores por partida.