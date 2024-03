Santos vira diante do Atlético-MG e alcança primeira vitória no Brasileirão feminino

Já nos acréscimos, o Santos levou perigo ao gol defendido por Iasmin. Larissa cobrou falta com força da intermediária e obrigou a goleira atleticana a fazer grande defesa para evitar o empate.

As Sereias da Vila voltaram com tudo do intervalo e deixaram tudo igual logo aos cinco minutos. Layza afastou mal e a bola ficou com Aldana Narváez na entrada da área. A camisa 24 arriscou o chute e contou com o desvio da zaga atleticana para empatar a partida em 1 a 1.

O Santos seguiu pressionando e conseguiu o gol da virada aos 26 minutos da segunda etapa. Reina arrancou pelo lado direito e fez ótimo cruzamento. Mili cabeceou forte e a goleira não conseguiu fazer a defesa. Com a bola em cima da linha, Thaisinha chegou para completar para o fundo das redes: 2 a 1.

E aos 43 minutos, as Sereias da Vila conseguiram completar o resultado com o terceiro gol. Mili recebeu pelo lado esquerdo e cruzou. A goleira Iasmin até deu um soco na bola, mas Carol Baiana ficou com ela e cabeceou para fechar a vitória santista.