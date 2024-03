"Se não tivesse sido campeão do mundo, já teria me aposentado da seleção", afirma Di María

Presente na lista dos 26 convocados pelo treinador Lionel Scaloni para a disputa de dois amistosos, Ángel Di Maria revelou que o título da Copa do Mundo do Catar, diante da França, serviu como forma de incentivo para o atleta seguir vestindo a camisa da tricampeã do mundo.

"Depois do que aconteceu na Copa do Mundo, achei que agora é um momento para continuar desfrutando, depois de tantos anos que sofri, em que as coisas não ocorreram bem. Este é um momento para desfrutar depois de todos os troféus conquistados, depois das eliminatórias, poder estar lá, desfrutar, me deu vontade de continuar um pouco mais e a última é a Copa América. É a última, por isso é tentar desfrutar e assimilar", disse.