Auxiliar do Corinthians fala de convocações de Romero e Félix Torres: "Representam bem nossa equipe"

Bernardo Franco, um dos auxiliares do Corinthians, falou sobre as convocações do praguaio Ángel Romero e do equatoriano Félix Torres para suas respectivas seleções nessa data Fifa. O profissional confessou que gostaria de ter a dupla treinando com o elenco, mas que está feliz de ver o zagueiro e o atacante representando bem o Timão no cenário internacional.

"Claro que gostaríamos de tê-los aqui, trabalhando nesse momento, mas ao mesmo tempo ficamos felizes de ter dois jogadores desse nível representando bem a nossa equipe. Então sabemos que eles vão trabalhar por lá e na volta deles vamos recuperar essa situação, de ideias, passar para eles da maneira mais rápida e tenho certeza que eles vão se adaptar rapidamente", comentou Bernardo à Corinthians TV.

Romero vai defender o Paraguai no amistoso contra a Rússia, na próximo segunda-feira (25). Já o Félix Torres estará em ação pelo Equador nos duelos amigáveis contra Guatemala, na quinta (21), e diante da Itália, no domingo (24).