São Paulo inicia defesa do título da Copa do Brasil com novo técnico e time modificado

Atual campeão, o São Paulo estreia da Copa do Brasil nesta quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), contra o Águia de Marabá, em Belém. O time que entra em campo no Mangueirão é bem diferente daquele que levantou o troféu no então Morumbi em setembro de 2023 após o empate por 1 a 1 com o Flamengo.

As mudanças começam já no banco de reservas. Quem comanda a comissão técnica não é mais Dorival Júnior, que foi contratado pela CBF para dirigir a seleção brasileira. Agora o técnico do clube do Morumbi é o argentino Luís Zubeldía, que assumiu o time após a rápida passagem de Thiago Carpini.

Zubeldía já havia dito, logo após o empate sem gols com o Palmeiras na segunda-feira no MorumBis, que pretendia escalar vários reservas contra o time paraense, poupando atletas para as partidas seguintes pelo Brasileirão e pela Libertadores. "Tenho de descansar alguns jogadores", afirmou o técnico. "É momento de revezar a equipe para ter boas condições no domingo e na outra quarta-feira."

Além da sequência de jogos, os próximos compromissos do São Paulo vão exigir novas viagens do time, que volta a São Paulo logo após o jogo em Belém. No domingo, a equipe enfrenta o Vitória, no Barradão, em Salvador, pela quinta rodada do Brasileiro, e na quarta o adversário é o Cobresal, em jogo que acontece no Chile, pela quarta rodada da Libertadores.

Dos jogadores que enfrentaram o Flamengo na decisão do ano passado, apenas o goleiro Rafael deverá estar em campo. Além de precisar poupar jogadores para os próximos compromissos, Zubeldía recebeu más notícias durante a semana.

O volante Pablo Maia, que já havia desfalcado o time no clássico contra o Palmeiras, precisou passar por cirurgia para reinserção do tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda. Já o lateral Wellington, que foi substituído contra o Palmeiras, também sofreu uma contusão dura e ficará fora de ação algumas rodadas.

Herói do título inédito da Copa do Brasil, com a assistência no Maracanã e gol no Morumbi, Rodrigo Nestor pode entrar no decorrer da partida no Mangueirão já que ficou muito tempo parado por causa de uma operação no joelho.

Time da Série D do Brasileiro, o Águia de Marabá lamenta não poder jogar em seu estádio, o Zinho de Oliveira, que não tem capacidade mínima exigida pela CBF para a atual fase da Copa do Brasil.

Em Marabá, o time surpreendeu o Coritiba na primeira fase (vitória por 3 a 2) e passou pelo Capital, de Tocantins, por 3 a 0. A partir dessa terceira fase, os confrontos são decididos em jogos de ida e volta. Esta é a segunda vez que o time alcança a terceira fase da Copa do Brasil. No ano passado, o time paraense caiu diante do Fortaleza.

FICHA TÉCNICA:

ÁGUIA DE MARABÁ X SÃO PAULO

ÁGUIA DE MARABÁ - Axel Lopes; Bruno Limão, David Cruz, Betão, Wander; Junior Dindê, Patrick, Gabriel, Hitalo; Braga e Vitão. Técnico: Mathaus Sodré.

SÃO PAULO - Rafael; Moreira, Ferraresi, Alan Franco e Michel Araújo; Patrick, Bobadilla e Galoppo; Erick, Ferreira e André Silva. Técnico: Luís Zubeldía.

ÁRBITRO - Arthur Gomes Rabelo (ES).

HORÁRIO - 19h30.

LOCAL - Mangueirão, em Belém (PA).