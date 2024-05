Prestigiado no Corinthians, Breno Bidon marca primeiro gol pelo profissional: "Momento inesquecível"

O volante Breno Bidon guardará para sempre na memória o dia 1º de maio de 2024. Diante do América-RN, em Natal, o garoto marcou seu primeiro gol como jogador profissional, defendendo as cores do Corinthians.

Bidon chegou ao seu segundo jogo seguido como titular, e se vê cada vez mais prestigiado pela comissão técnica, que já havia dado oportunidades para o jovem entre março e abril.

"Que momento inesquecível: meu primeiro gol no time profissional, com vitória. Agradeço a Deus, a equipe e a todo o apoio da torcida. Vai Corinthians!", escreveu Bidon em seu Instagram.