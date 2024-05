Santos x Fluminense: veja onde assistir e prováveis escalações do jogo pelo Brasileirão feminino

O Santos tem sete pontos conquistados e ocupa a 12ª colocação. Na última rodada, as atletas foram goleadas por 7 a o pelo Flamengo, fora de casa. Enquanto o Fluminense ocupa a 13ª posição, com cinco pontos. O time carioca também vem de uma goleada sofrida fora de casa, no entanto para o Corinthians, por 5 a 0.

Arbitragem

O trio de arbitragem será composto pela árbitra Mariana Regina de Paiva Oliveira e pelas assistentes Juliana Vicentin Esteves e Viviane Pereira Lopes.