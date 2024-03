Presidente do Fluminense rebate críticas após eliminação no Carioca

Vem assistir ao sorteio dos grupos da @libertadoresbr na #FluTV >> https://t.co/G8UQ9V6Eqv pic.twitter.com/Oe3ejoWWFO

Bittencourt destacou a boa campanha do clube no torneio, que teve que jogar com uma equipe alternativa durante boa parte da competição.

"Temos a cabeça no lugar. Nos momentos de dificuldade, de euforia e de alegria, a gente se mantém igual internamente. Muita gente sequer acreditava que a gente fossemos às semifinais do Estadual e lideramos o campeonato por um bom tempo com o terceiro time. A gente queria o tricampeonato, e que não passe na cabeça do torcedor que a gente abriu mão do título. Em compensação teremos 15 a 16 dias para fazermos uma nova pré-temporada", disse.

Após a eliminação no Carioca, o Fluminense segue focado em seus próximos compromissos na temporada.