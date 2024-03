Leila e dupla do Palmeiras chegam a Londres para amistosos do Brasil

Aos poucos, a seleção brasileira vai ficando completa para a data Fifa de março. Leila Pereira, Murilo e Endrick chegaram hoje (18) ao hotel em que o Brasil está hospedado em Londres, na Inglaterra.

A presidente do Palmeiras é a chefe de delegação da seleção nos amistosos contra Inglaterra e Espanha. Ela viajou junto com o zagueiro e o atacante do Verdão.

Murilo vive a sua primeira experiência com a Amarelinha e chega com moral após ajudar o Alviverde a se classificar para as semifinais do Campeonato Paulista. O defensor marcou um dos gols da goleada de 5 a 1 sobre a Ponte Preta, no último sábado, na Arena Barueri.